Калуга, 10 апреля, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Трое жителей Калуги в возрасте 32, 42 и 52 лет оштрафованы на сумму от 300 до 350 тысяч каждый за незаконную организацию и проведение азартных игр. Как сообщили 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, такое решение принял суд, который доказал, что злоумышленники в качестве незаконного дохода получили свыше одного миллиона рублей.

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Следствием и судом было установлено, что в 2017 году осужденные оборудовали игровой зал под вывеской «Букмекерская контора» в помещении, расположенном по улице Кирова в Калуге. Затем они заключили договор в АО «Спортбет», букмекерская деятельность которого была разрешена на территории России. В действительности деятельность заведения была связана с проведением запрещенных на территории Калуги азартных игр. Всего организаторы закупили 26 единиц игрового оборудования.

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В сентябре 2017 года сотрудниками правоохранительных органов эти игровые автоматы были изъяты. Однако это не остановило злоумышленников, и они вновь оборудовали игровой зал 28 компьютерами, позволяющими проводить азартные игры. В конце ноября 2017 года незаконная деятельность заведения была пресечена окончательно.