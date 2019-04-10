Абакан, 10 апреля, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Хакасским огнеборцам удалось не допустить существенного ущерба лесному фонду. Огонь «пришёл» в лес с полей 9 апреля. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 апреля, в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии, очаг в Боградском лесничестве удалось ликвидировать за два часа на площади 0,5 га.

jackmac34 Пожар

В министерстве уточнили, что пожар начался недалеко от деревни Карасук, на землях, прилегающих к лесу. Тушением занимались органы местного самоуправления.

Виновника пожара, которому грозит уголовная ответственность за поджог, ищут правоохранительные органы.

В минприроды подчеркнули, что палы травы — наиболее частая причина весенних лесных пожаров. В текущем пожароопасном сезоне возгорание произошло непосредственно на территории лесного фонда только в одном из четырёх случаев.

Как уже сообщало иа, в Хакасии с 25 марта введён особый противопожарный режим, который продлится до 12 мая. Такое решение было принято в связи с прогнозами повышенной пожарной опасности на территории республики, ростом количества палов травы, степных и бытовых пожаров.

По данным республиканского главка МЧС, всего в Хакасии с начала года зарегистрировано 782 пожара, в том числе возгорания в лесах и палы травы.