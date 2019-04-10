В Казахстане назначен новый заместитель секретаря Совета безопасности
Астана, 10 апреля, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Заместителем секретаря Совета безопасности Казахстана назначен Мурат Баймукашев. Соответствующее распоряжение сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 10 апреля в пресс-службе главы государства.
Ранее Баймукашев занимал должность заведующего отделом обороны и правопорядка канцелярии председателя правительства Казахстана.
Напомним, 12 февраля секретарем Совета безопасности Казахстана был назначен бывший министр внутренних дел республики Калмуханбет Касымов.
Председателем Совета безопасности Казахстана является бывший президент Нурсултан Назарбаев, которому принадлежит пожизненное право председательства в Совете.
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