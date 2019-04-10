Екатеринбург, 10 апреля, 2019, 09:12 — ИА Регнум. В Свердловской области готовят ответ Федеральной антимонопольной службе по поводу возможного нарушения закона при установке в регионе тарифов на обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом заявил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

«Антимонопольной службой были выявлены ряд нарушений. Были заданы вопросы Региональной энергетической комиссии. В течение месяца РЭК даст пояснения по этим вопросам», — сказал чиновник.

Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия») опубликовал документ ФАС, в котором говорится о возможном нарушении закона в ходе установки тарифа для регионального оператора «Спецавтобаза». За компанией «закреплены» Екатеринбург и восточная часть Свердловской области.