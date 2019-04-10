В Свердловской области ответят ФАС по поводу возможного нарушения закона
Екатеринбург, 10 апреля, 2019, 09:12 — ИА Регнум. В Свердловской области готовят ответ Федеральной антимонопольной службе по поводу возможного нарушения закона при установке в регионе тарифов на обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом заявил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Антимонопольной службой были выявлены ряд нарушений. Были заданы вопросы Региональной энергетической комиссии. В течение месяца РЭК даст пояснения по этим вопросам», — сказал чиновник.
Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия») опубликовал документ ФАС, в котором говорится о возможном нарушении закона в ходе установки тарифа для регионального оператора «Спецавтобаза». За компанией «закреплены» Екатеринбург и восточная часть Свердловской области.