Иерусалим, 10 апреля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. После подсчета 95% голосов правая партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетяньяху с незначительным перевесом опережает оппозиционный центристский блок «Кахоль-Лаван». Об этом сообщает газета Times of Israel 10 апреля.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

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Так, на выборах в Кнессет «Ликуд» набирает 26,27% голосов и получает 35 мест из 120. Отмечается, что это лучший результат партии со времени выборов 2003 года (тогда политическое объединение получило 38 мест при Ариэле Шароне) и лучший результат при Нетаньяху.

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В Израиле обработали 80% бюллетеней. Побеждает «Ликуд»

Главный соперник «Ликуда» на выборах — центристский блок «Кахоль-Лаван» («бело-голубые») во главе с бывшим начальником Генштаба армии Бени Ганцем и экс-министром финансов Яиром Лапидом заручилась поддержкой 25,94% избирателей, что также даёт им 35 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент Израиля (Кнессет) состоялись накануне, 9 апреля. По официальным данным, принять в них участие могли свыше 6,3 млн избирателей, которые должны были выбрать из 39 различных политических партий. По данным ЦИК, явка на выборах составила 67,9%.