Вашингтон, 10 апреля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Объем добычи нефти в Соединенных Штатах в декабре 2018 года стал рекордным за всю историю страны, сообщает информационное управление при министерстве энергетики США.

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Так, в 2018 году уровень добычи нефти в США составил 10,96 млн баррелей в сутки, что на 1,6 млн баррелей (17%) в сутки больше, чем годом ранее. Таким образом, был побит рекорд, установленный в 1970 году.

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Кроме того, по данным ведомства, в декабре 2018 года уровень нефтедобычи в США составил 11,96 млн баррелей в сутки, что стало самым высоким среднемесячным показателем за всю историю страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года Соединенные Штаты смогли обойти по добыче нефти Саудовскую Аравию за счет разработок сланцевой нефти и поправок в законодательство, которые позволили добывать сырье на шельфе Аляски.

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