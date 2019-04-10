Ульяновск, 10 апреля, 2019, 08:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области суд обязал минприроды провести лесоустройство на площади более 900 га, где подобные работы не проводились почти 40 лет. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Александр Васильевич Федоров. Деревья.1870

Нарушения были выявлены при проверке исполнения лесного законодательства.

«Министерством природы и цикличной экономики более 39 лет не проводились мероприятия по лесоустройству на территории 10 участковых лесничеств региона общей площадью более 900 га», — говорится в сообщении.

Для «актуализации данных лесоустройства» прокурор обратился с иском в суд, который удовлетворил требования. Суд обязал минприроды провести лесоустройство в границах лесничеств.

По данным ведомства, в Ульяновской области — 19 лесничеств. В отчёте министерства природы за 2018 год отмечается, что за последние три года на территории Ульяновской области «впервые за текущие 10 лет» проводятся работы по лесоустройству. Так, в 2016 году проведены работы на общей площади 175 тыс. га, в 2017 году на площади 232 тыс. га, в 2018 году проведено лесоустройство на площади 282 тыс. га. В 2019 году планируется проведение лесоустройства на площади около 100 тыс. га.

«Таким образом, лесоустройство на землях лесного фонда Ульяновской области будет проведено на площади, составляющей более 75% лесного фонда», — говорится в отчёте.