Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Торжественная церемония спуска на воду траулера проекта 03095 «Андромеда» прошла на территории нового судостроительного комплекса «Пелла» под Санкт-Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Pellaship.ru Спуск на воду траулера «Андромеда»

В мероприятии приняли участие врио руководителя Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Андрей Яковлев, заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия Косарева, генеральный директор группы компаний «Мурмансельдь 2» Юрий Задворный, руководители и сотрудники судостроительного предприятия, другие лица.

Отмечается, что судно стало первым в серии из четырёх судов, строящихся по заказу группы компаний «Мурмансельдь 2». Траулеры этой серии предназначены для ловли донных пород рыб и обработки улова на борту.

Длина судна водоизмещением 3730 тонн составляет около 70 метров, ширина — 14 метров, осадка — 6 метров. Траулер оснащён двигателем Wartsila 9L32 мощностью 5220 кВт и сможет развивать скорость до 14,5 узла.

Читайте также: На судоверфи «Пелла» в Ленобласти заложили два рыболовецких траулера