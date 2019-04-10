Нижний Новгород, 10 апреля, 2019, 08:31 — ИА Регнум. В Нижегородской области на начало апреля 2019 года задолженность по заработной плате по компаниям, не включая малый бизнес, превышает 13,6 млн рублей. Нижегородстат обнародовал некоторые итоги по рынку труда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Долги перед своими сотрудниками на сегодня имеют две компании, названия которых не оглашаются. Общая сумма составляет на начало апреля 13 681 тыс. рублей. Относительно данных на начало марта задолженность выросла на 0,4% — на 50 тыс. рублей. Относительно данных на начало года показатель вырос на 349 тыс. рублей. При этом обе компании-должника работают в сфере производства пищевых продуктов.

«Просроченная задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствует», — уточняется в отчёте органа статистики и добавляется, что в марте забастовок не зарегистрировано.

Также Нижегородстат обнародовал данные по безработице в регионе по состоянию на конец марта. В управление по труду и занятости к этой дате за услугами по трудоустройству обратились 11,1 тыс. человек. В качестве безработных на начало апреля зарегистрировано 8,3 тыс. человек, из которых 91,8%, или 7,6 тыс. человек получают пособие по безработице.

Общая численность безработных в области составила в январе-марте 2019 года — 72,6 тыс. человек, уровень общей безработицы — 4,1%.

За март помощь в трудоустройстве была оказана 5,5 тыс. жителям региона, а нагрузка незанятого населения, стоящего на учёте, из расчёта на одну заявленную вакансию была 0,3 человека.