Владивосток, 10 апреля, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Знакомый с материалами дела бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарёва адвокат из Владивостока Алексей Клёцкин считает, что приговор не имеет ничего общего с правосудием, и в нём нет ничего, что бы подтверждало вину бывшего градоначальника, об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Оноре Домье. Адвокат защиты. 1856

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«Как человек, в определённой степени знакомый с материалами дела, могу заявить, что ничего подтверждающего вину Пушкарёва в нём нет. Он, конечно, не безгрешен. Но того, за что его приговорили к 15 годам лишения свободы с полумиллиардным штрафом, он не совершал», — считает Алексей Клёцкин.

Адвокат убеждён: невозможно поверить в то, что долларовый миллионер Игорь Пушкарёв брал взятки от членов своей семьи, которых он же сам и обеспечил работой и на которых формально переоформил свою бизнес-империю.

«Если перекладывание собственных денег из левого кармана в правый — это взятка, тогда и поездку на машине жены можно расценивать как угон. Приговор жесток. Приговор несправедлив. И приговор не имеет ничего общего с правосудием. Но, Игорь Сергеевич человек сильной воли. Уверен, что ему хватит духа мужественно перенести выпавшие на его долю испытания», — добавил правозащитник.

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Как сообщало ИА REGNUM, Тверской суд Москвы огласил приговор обвиняемым по уголовному делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Суммарно суд приговорил фигурантов к 25 годам колонии строгого режима, штрафам в размере 1,5 млрд рублей и взысканию в пользу МУП «Дороги Владивостока» 143 млн рублей.