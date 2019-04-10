Ярославль, 10 апреля, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к городской власти.

City-yaroslavl.ru Алексей Торопов

Сам Торопов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил эту информацию. О причинах ухода он предпочел не распространяться, сказав лишь, что «надо двигаться дальше».

Впрочем, причины очевидны — Торопов был назначен на этот пост при предыдущем мэре Владимире Слепцове. Ожидается, что этот пост займет один из приезжих специалистов.

Избранный в декабре 2018 года на пост мэра Ярославля Владимир Волков уже заменил значительную часть руководства мэрии и принадлежащих городу предприятий. В основном посты ярославцев заняли чиновники и коммерсанты из Московской области и Переславля-Залесского, где ранее работал Волков.