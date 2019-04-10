Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 08:22 — ИА Регнум. Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 40%. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Газпрома по итогам рабочей встречи главы компании Алексея Миллера с чрезвычайным и полномочным послом Франции в России Сильви Берманн.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток». Трубоукладчик Solitaire

К настоящему моменту на дне Балтийского моря проложено 978 км труб, что составляет 40% от общей протяженности газопровода, уточнили в Газпроме. Отмечается, что реализации проекта «Северный поток — 2» стороны уделили особое внимание.

Кроме того, Миллер и Берманн обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере, включая поставки во Францию российского природного газа. За последние пять лет объем поставок газа в эту европейскую страну увеличился почти на 60% — до 12,9 млрд кубометров, отметили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд кубометров газа в год позволит поставлять топливо из России в Германию по дну Балтийского моря.