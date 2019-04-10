Астана, 10 апреля, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт жилых домов в Казахстане планируется уменьшить в четыре раза. Об этом заявил 10 апреля министр индустрии и инфраструктурного развития республики Роман Скляр на заседании Мажилиса (нижней палаты парламента) республики, сообщает агентство «Казинформ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Министр напомнил, что расчет по этой статье расходов привязан к месячному расчетному показателю (МРП), который ежегодно увеличивается. В результате сумма сборов становится существенной для многих семей в Казахстане, отметил Скляр.

Он добавил, что законопроект по вопросам жилищно-коммунального хозяйства предусматривает снижение платежа до 0,05-кратного размера МРП.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января заместитель директора казахстанского центра ЖКХ Маргулан Абдыкаримов заявил, что министерство индустрии и инфраструктурного развития республики разработало законопроект, который направлен на реформирование сферы ЖКХ.

Отметим, размер месячного расчетного показателя в Казахстане в 2019 году составляет 2525 тенге ($6,7).

Читайте также: В Казахстане разработали законопроект о реформе сферы ЖКХ