Киев, 10 апреля, 2019, 08:15 — ИА Регнум. На сооружение укреплений на границе между Украиной и Россией потрачено 1,3 млрд гривен или примерно $48,7 млн. Об этом заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян, сообщил 9 апреля ресурс «Слидство.инфо».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

Так называемая «стена Яценюка», названная в честь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, должна была быть закончена в 2018 году, однако работы останавливали из-за нехватки денег. В данный момент она построена на треть и ориентировочно будет закончена в 2021 году. Стоимость проекта — около 4 млрд гривен или около $150 млн.

Журналисты отметили, что в возведении «Стены» участвуют более десяти предприятий, часть которых фигурируют в уголовных делах. Их деятельность исследуют сотрудники генеральной прокуратуры Украины, национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и военные прокуроры.

Известно, что в 2019 году на укрепление границы с Россией Украина потратит почти $15 млн. В частности, деньги пойдут на системы видеонаблюдения, сигнализацию, рвы и ограду.

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