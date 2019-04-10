Москва, 10 апреля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Снижение активности вирусов гриппа и ОРВИ зафиксировано в России на 14-й неделе года — с 1 по 7 апреля. Превышение эпидемического порога отмечено в одном субъекте РФ, сообщает 10 апреля пресс-служба Роспотребнадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Не зарегистрировано превышений эпидпорога по центральному городу без превышения порога заболеваемости по субъекту. Регион, где порог заболеваемости превышен, не называется.

В Европейском регионе активность гриппа и ОРВИ также снижается: широкое распространение вирусов наблюдается в 11 странах, региональное — в шести, локальное — в шести, отдельные случаи зафиксированы в 16 странах.

В России за отчетный период обследовано более 6,5 тыс. человек. В случаях лабораторно подтвержденных заболеваний на долю вирусов гриппа приходится 45,7%, на другие респираторные вирусы — 54,3% находок.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13-й неделе года в России превышение эпидпорога по гриппу было зафиксировано в одном регионе и в одном центральном городе.