Москва, 10 апреля, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Граждане России перестают доверять сбережениям в иностранной валюте. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные аналитическим центром НАФИ. Так, за последние два года — с 2017 года по 2019-й — доля граждан страны, которые хранят средства в валюте, сократилось почти в два раза: с 13% до 7%.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

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Практически полностью отсутствуют валютные накопления у сельских жителей, людей рабочих профессий и пенсионеров. Чаще всего сбережения в валюте делают жители Москвы и Санкт-Петербурга (13%), молодые люди в возрасте до 30 лет (13%), люди с высшим образованием (12%) и граждане России, имеющие постоянную занятость (10%).

При этом в 2018 году возросла доля депозитов населения в иностранной валюте — с 20,6% до 21,5%. Однако, как пояснили в Агентстве по страхованию вкладов, рост произошёл из-за изменения курса рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития РФ повысило среднегодовой прогноз по курсу рубля — с 66 рублей до 65,1 рубля за доллар. В ведомстве отметили, что в первом квартале 2019 года курс рубля к доллару США сложился на уровне «несколько слабее, чем предполагалось в прогнозе до 2024 года» — 66,2 рубля за доллар фактически против ожидаемых 64,2 рубля за доллар. Однако в дальнейшем рубль будет укрепляться.