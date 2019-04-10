Мюнхен, Германия, 10 апреля, 2019, 07:57 — ИА Регнум. В сети появились фото нового серийного переднеприводного BMW 1-Series без камуфляжа. Снимки опубликованы на портале Dizzyriders.

Carsweek BMW 1-Series

Этот автомобиль в модельной линейке автопроизводителя будет одним из самых доступных. Ожидается, что официально его представят осенью 2019 года на Франкфуртском автосалоне.

Автопроизводитель увеличил экономичность модели за счет новой переднеприводной платформы. Мотор в этом авто установлен не продольно, а поперечно. Таким образом, подкапотное пространство станет более компактным. У бюджетного автомобиля немного увеличенный клиренс. А внешне компактный хэтчбек имеет некоторое сходство с кроссовером BMW X2.

Переднеприводную новинку оснастят 3-цилиндровыми и 4-цилиндровыми турбированными двигателями, на 1,5 и 2,0 литра соответственно. Мотор будет работать в паре с 8-позиционным «автоматом». До 100 км/ч BMW 1-Series разгоняется менее чем за 4,9 секунды.

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