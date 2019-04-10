Москва, 10 апреля, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Министерство экономического развития РФ повысило среднегодовой прогноз по курсу рубля — с 66 рублей до 65,1 рубля за доллар. Такие цифры содержатся в опубликованном обзоре «Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019−2024 годы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

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В ведомстве отметили, что в первом квартале 2019 года курс рубля к доллару США сложился на уровне «несколько слабее, чем предполагалось в прогнозе до 2024 года» — 66,2 рубля за доллар фактически против ожидаемых 64,2 рубля за доллар. Однако в дальнейшем рубль будет укрепляться. Этому, по мнению Минэкономразвития, будут способствовать возобновление притока средств иностранных инвесторов, слабая динамика импорта товаров и услуг, а также ослабление доллара США к евро.

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А вот такие факторы как ослабление бюджетной и денежно-кредитной политики во втором полугодии 2019 года и ожидаемое снижение цен на нефть и другие товары российского экспорта станут ключевыми факторами ослабления курса рубля.

«В итоге обменный курс рубль/доллар США в среднем за 2019 год составит 65,1», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта министр экономического развития Максим Орешкин на «правительственном часе» в Госдуме сообщил, что ведомство понизило прогноз по курсу рубля на 2019 год до 66 рублей за доллар.