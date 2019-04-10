Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин указал на неточность перевода его слов во время беседы с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. Разговор происходил после форума «Арктика — территория диалога» в Санкт-Петербурге.

Kremlin.ru Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Швеции

Говоря об экономических отношениях Москвы и Стокгольма, Путин назвал шведских бизнесменов друзьями и напомнил о «пяти миллиардах инвестиций», вложенных в экономику РФ. Переводчик предпочел заменить «друзей» на «партнеров», однако российский президент возразил ему.

Он подчеркнул, что сказал «друзей», а было переведено: «партнеров». Путин в шутку назвал переводчика «бандитом» и добавил, что все шведские компании, которые работают в России — а их более пятисот — рассматриваются именно как друзья.

Как сообщало ИА REGNUM, шведская сторона заявила о заинтересованности в укреплении сотрудничества с Россией по итогам встречи Лёвена с Путиным в Санкт-Петербурге в рамках Арктического форума. Правительство Швеции намерено углублять сотрудничество с Москвой по ряду вопросов, включая торговлю, климат, экологию и здравоохранение.