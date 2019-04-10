Киев, 10 апреля, 2019, 07:35 — ИА Регнум. В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского назвали имена основных представителей, экспертов и советников политика, сообщило 9 апреля информационное агентство «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

В числе советников Зеленского были представлены бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичюс, экс-министр финансов Александр Данилюк и бывший заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка.

Представителями Владимира Зеленского были указаны пресс-секретарь и эксперт по общеполитическим вопросам Дмитрий Разумков, руководитель ООО «95 квартал» и председатель избирательного штаба Иван Баканов, идеолог партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук и другие.

В команде Зеленского также работают эксперт по вопросам образования и науки Сергей Бабак, эксперт по правовым вопросам Ирина Венедиктова, заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета Александр Мережко, профессор юридического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Даниил Гетманцев, политический консультант Александр Харебин, а также бывший первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что кандидат представит членов своей команды до голосования во втором туре президентских выборов.

Читайте также: Зеленский представит свою команду до второго тура выборов — штаб политика

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля.