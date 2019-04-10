Якутск, 10 апреля, 2019, 07:35 — ИА Регнум. В Якутии намерены привлечь представителей федеральной власти к решению проблемы необходимости обновления городских кварталов. Для начала, республике предлагается заручиться поддержкой министерства развития дальнего Востока РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

YAKUTIA.INFO 17-ый квартал Якутска

Читайте также: С компанией Китая, обещавшей застроить квартал Якутска, расторгнут договор

В столице республики — Якутске — необходимо расселять застроенные старыми деревянными многоквартирными домами второй, четвёртый и семнадцатый кварталы, которые считаются городским «гетто»: дома там строились ещё в 60-е годы как временное жильё, но люди живут в них до сих пор. Под статус аварийных подходят все расположенные там 162 дома, но на расселение по соответствующей федеральной программе из них попали только семь, пишет YAKUTIA.INFO.

Директор ООО МСЗ «АРТ» и финалист Всероссийского конкурса управленцев «Лидер России» Евгений Григорьев предлагает решать столь масштабную проблему расселения людей из аварийных домов поэтапно.

Читайте также: Путина просят расселить квартал Якутска: «Живём в нечеловеческих условиях»

«Общая жилая площадь составляет порядка 82 тысяч квадратных метров. Таким образом, чтобы расселить всех, кто здесь проживает, потребуется построить 10 десятиэтажных домов — это если в них будут объекты соцкультбыта. Если без них, то на всех хватит семи многоэтажных домов. На расселение потребуется примерно 6,5 млрд рублей», — сказал Евгений Григорьев.

Построенные дома займут только треть территории проблемных кварталов, а значит на остальной земле тоже можно будет возводить жильё, но выгодным это выглядит только в теории, подчёркивает директор МСЗ «АРТ». По его мнению, расселение домов нужно начинать со строительства инфраструктуры для микрорайонов, и на эти цели необходимо порядка 33 млрд рублей.

Читайте также: Якутск: компанией «Чжода» избирателям «замылили глаза», народ проиграл

«Создание инженерных сетей — канализации и системы водоотведения государство в лице муниципальных, республиканских и федеральных властей должно взять на себя. Без республиканской и федеральной поддержки городу не обойтись. Только действиями можно привлечь интерес к подобным проектам», — уверен Евгений Григорьев.

Он провёл встречу с руководством «Водоканала», «Якутскэнерго», УГРС «Сахатранснефтегаз», «Теплоэнергия» и предложил начать процесс создания инфраструктуры со строительства двух жилых многоэтажных домов. В них переселят людей из домов, которые планируется снести для обеспечения коридора под коммунальные сети.

«Ведь возможность подключения к уже готовым сетям для будущих застройщиков весьма выгодна. Потому что, когда каждый строит сети сам, возникает несогласованность и издержки. Они накручиваются на каждый квадратный метр жилья. В итоге снижается рентабельность, а вместе с ней привлекательность любого проекта», — подытожил Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, долгожданная застройка 17-го квартала Якутска силами китайской компании «Чжода» так и не стала реальностью. В марте 2018 года договор с нею был расторгнут. По словам главы Якутии Айсена Николаева, застройкой 17-го квартала теперь будут заниматься несколько местных строительных компаний.

Напомним, первый дом «Чжода» обещала сдать в эксплуатацию весной 2018 года, но дальше свайного поля строительство не пошло. Договор с администрацией Якутска о застройке 17-го квартала компания подписала в 2016 году, цена контракта тогда составляла 40 млн рублей.