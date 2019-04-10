Москва, 10 апреля, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Рубль 9 апреля продемонстрировал смешанную динамику по отношению к иностранным валютам. Он незначительно укрепился к британскому фунту и ослабился к доллару и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

С открытия торговой сессии на Мосбирже курс доллар/рубль опустился ниже отметки 65 руб. на фоне роста цен на Brent до $71,32. Внутридневной минимум дня зафиксирован на уровне 64,63 руб. С началом нисходящей коррекции на нефтяном рынке началась коррекция по рублевым парам. Время разворота по Brent и парой доллар/рубль совпало — 12:00 по мск. Нефть подешевела на 1,5%, до $70,27 — курс доллара восстановился до 64,92 руб.

Негативное влияние на нефтяной рынок оказал обновленный прогноз Международного валютного фонда, а также опубликованный доклад администрации энергетической информации США (EIA), в котором был повышен прогноз по уровню добычи нефти в США.

Сегодня, 10 апреля, на торгах в Азии нефть стоит $70,58 за баррель. Её снижение не должно повлиять на рубль, поскольку участники рынка ждут заседания ЕЦБ с пресс-конференцией Марио Драги, а также публикации протокола мартовского заседания Федерального комитета по открытым рынкам.

Сегодня Минфин РФ проведет два аукциона по размещению ОФЗ. На американской сессии минэнерго США опубликует отчет по запасам нефти. 10 апреля — день, очень насыщенный на события. От пары доллар/рубль ожидаю колебаний около уровня 65 руб.

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