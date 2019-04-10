Пекин, 10 апреля, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Новый план управления работой железных дорог, который вступает в силу с 10 апреля в Китае увеличит пассажиропоток и грузооборот, сообщает газета China Daily.

Китайские поезда

В рамках нового плана скоростные поезда «Фусин» начнут курсировать между Пекином и Циндао, провинция Шаньдун на востоке Китая. Время поездки между городами сократится до трех часов, что на 49 минут меньше, чем ранее.

Время поездки между городами Пекин и Ланьчжоу, столица провинции Ганьсу на северо-западе страны, также сократится до 7,5 часа, что существенно ниже 8 часов, как было ранее.

Из города Ланьчжоу до столицы провинции Сычуань города Чэнду теперь можно будет добраться за 6 часов 50 минут, а это почти на 5 часов меньше, чем ранее.

Для лучшего развития Нового района Сюнань еще 10 поездов будут совершать остановку на станции Байяндянь в провинции Хэбэй.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Чжэцзян на востоке Китая началось строительство скоростной магистрали Хачжоу — Цюйчжоу. Ее протяжность составит 131 км при максимально допустимых скоростях движения до 305 км/ч.