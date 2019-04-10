Курган, 10 апреля, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Строительную отрасль в Курганской области тормозят поздние тендеры, малая сметная стоимость и неравные условия конкуренции для местных предприятий. Об этом заявили на круглом столе «Строительство и ЖКХ Курганской области: новые вызовы и решения» руководители ведущих предприятий отрасли, который прошёл в правительстве региона 9 апреля 2019 года.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Напомним, серия круглых столов на темы развития в области промышленного потенциала, строительства и ЖКХ, агропромышленного комплекса, образования, социальной политики, здравоохранения, культуры проводится для подготовки программы развития Курганской области. На очередном таком мероприятии собравшиеся высказали свои предложения по развитию региона. Они считают необходимым облагораживать и развить инфраструктуру вдоль федеральных трасс. Также нужно придать эстетичный облик остановочным комплексам общественного транспорта.

Генеральный директор АО «Варгашинское дорожное строительно-ремонтное предприятие» Дмитрий Нечаев высказал просьбу к представителям заказчиков организовать процедуру электронных аукционов в зимний период, а лучше в осенний, чтобы предприятия могли закупить заранее материалы к весенним работам, что снижает затраты, а также помогает выполнить подряды вовремя и даже с опережением графика.

Директор ООО «Специализированный застройщик «СК Атлант» Евгений Сергеев отметил неравные условия конкуренции для местных предприятий — зачастую тендеры выигрывают крупные федеральные застройщики.

«Когда приходит большая фирма, нанимает всех наших курганских ребят. Налоги идут в другой субъект. Здесь, в Кургане, ничего не остаётся», — отметил Евгений Сергеев.

Директор ООО «ДомСтройМонтаж» Владлен Воробейчик признал, что строить социальные объекты в регионе невыгодно — суммы аукциона заведомо занижены. Когда рентабельность объекта 5%, тогда можно работать. Но обычно приходится заходить на невыгодный объект, чтобы сотрудники не сидели без работы.

Отметим, что строительная отрасль далеко не драйвер экономики Зауралья. В регионе наблюдается резкое падение жилищного строительства. Объем строительных работ, выполненных в январе 2019 года, почти на 40% уменьшился к аналогичному периоду 2018 года.

В феврале, по данным регионального департамента экономразвития, тенденция сохранилась. Из общего введённого в январе-феврале жилья 76,1% было построено индивидуальными застройщиками.

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