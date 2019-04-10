В России идёт борьба с преступлениями чиновников и курением: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- В El Mundo заявили, что наследник Муссолини хочет завоевать Европу;
- Госдума планирует ограничить оборот немаркированных сигарет;
- Экс-мэр Владивостока приговорён к 15 годам строгого режима;
- Бывшие астраханские депутаты отправятся в тюрьму за педофилию и порно;
- Отставки главы района потребовали на митинге владимирские активисты.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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