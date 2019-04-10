Хэфэй, Китай, 10 апреля, 2019, 06:47 — ИА Регнум. Автобус с 49 пассажирами на борту перевернулся в китайской провинции Аньхой на востоке страны, пять человек погибли, сообщает агентство Синьхуа.

Перевернувшийся автобус

Инцидент произошел в 8:50 по местному времени 9 апреля на национальном шоссе в уезде Фэйдун. Водитель погиб на месте. Раненые были немедленно доставлены в близлежащий госпиталь. Четверо пострадавших спасти не удалось, остальные находятся в стабильном состоянии.

Автобус был рассчитан на перевозку 55 человек и принадлежит местной транспортной компании из провинции Аньхой. В связи с трагедией в настоящее время проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2019 года 26 человек погибли при возгорании автобуса с туристами в Китае. В автобусе находилось 56 человек.