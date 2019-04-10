Вашингтон, 10 апреля, 2019, 06:37 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 116:110.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Бостона» Терри Розир, набравший 21 очко.

На сегодняшний день «Бостон» занимает девятое место в Западной конференции НБА. «Вашингтон» находится на 25-й строчке.

«Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — «Бостон Селтикс» (Бостон) — 110:116 (39:25, 25:38, 31:26, 15:27).

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