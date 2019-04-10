Наньчан, Китай, 10 апреля, 2019, 06:29 — ИА Регнум. Лесной пожар близ города Цзиндэчжэнь провинции Цзянси на востоке Китая был потушен около 13:35 по местному времени 9 апреля, жертв удалось избежать, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

Более 300 человек и четыре вертолета были направлены на тушение пожара, который разгорелся после обеда по местному времени 8 апреля. Первый очаг разгорелся в деревне Инькэн, а затем перекинулся на лесную ферму около 2:00 по местному времени 9 апреля, захватив площадь более 20 гектаров. Причины пожара до сих пор выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, город Цзиньдэчжэнь является древним и очень известным китайским центром по производству изделий из керамики со своей уникальной школой и традициями.