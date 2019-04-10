Биробиджан, 10 апреля, 2019, 06:30 — ИА Регнум. Депутат городской думы Биробиджана Владимир Сахаровский считает, что установленная в городе рамка весогабаритного контроля парализовала хозяйственную деятельность областного центра, а порядка тридцати камер фотовидеофиксации, работающие в области по концессионному соглашению, не привели к снижению смертности на дорогах, об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Колонна грузовиков

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«Рамка стоит в таком месте, где объехать её невозможно — у нового моста через реку Бира. Из-за аварийного состояния старого моста, перевозка грузов из одной части города в другую возможна только здесь, и это стало нашей бедой. Рамка фактически парализовала хозяйственную деятельность города, грузоперевозчики отказываются ездить из одной части города в другую, опасаясь получить штраф. Парализована и работа коммунальных служб: без автоматического получения штрафа через рамку не может проехать автоцистерна для откачивания нечистот, и «Водоканал» уже накопил штрафов на несколько миллионов, при том, что предприятие находится в тяжелейшем финансовом положении, и на нём введено конкурсное управление», — рассказал депутат.

Парламентарий уверен, что прежде чем устанавливать рамку в таком месте, нужно было оговорить место её размещения в широком кругу заинтересованных лиц, тогда бы не было такого недовольства среди предпринимателей и организаций, занимающихся грузоперевозками.

«Договор концессии между владельцем весогабаритной рамки и правительством области, вопреки ожиданиям, не приносит никаких ощутимых результатов, которые повышали бы безопасность на дорогах области. Количество ДТП, в том числе смертельных, в сравнении с прошлым периодом у нас не изменилось. Положительных изменений нет ни для общества, ни для области», — считает Владимир Сахаровский.

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Так же депутат обратил внимание на тот факт, что владельцами весогабаритной рамки и камер фотовидеофиксации являются бывшие сотрудники ГИБДД — единственные, кто получает выгоду от реализации этого проекта.

«Предприниматели в судах оспаривают автоматически начисленные заоблачные штрафы, однако и рабочая группа, в состав которой вошли представители бизнеса, Заксобрания и правительства, вопрос выноса рамки за черту города даже не обсуждает, и это неправильно. Предприниматели — это источник наполнения бюджета, а эти многомиллионные штрафы просто уничтожают бизнес на корню», — считает депутат.

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Как сообщал ИА REGNUM, Минтранс определит единые требования к весогабаритному контролю. Будут установлены метрологические требования к оборудованию, используемому на пунктах весогабаритного контроля, требования к оборудованию, информирующему водителей транспортных средств о нарушениях правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения. В частности, на дороги общего пользования запретят выезд ТС свыше 40 тонн.