Шэньян, Китай, 10 апреля, 2019, 06:11 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор провинции Ляонин Лю Цян на северо-востоке Китая приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 1,2 млн юаней ($178,818) за взяточничество и срыв выборов, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

За решёткой

Как сообщили в Третьем промежуточном народном суде Пекина, деньги и собственность, которые приобрел Лю посредством взяток будут изъяты и возвращены в государственную казну. Лю согласился с приговором суда и отказался подавать апелляцию.

Суд выяснил, что Лу незаконно наживался, занимая высокие позиции в ряде государственных структур и организаций, включая Фушуньскую фармацевтичкусю компанию, являющуюся дочерним предприятием PetroChina Company Limited, а также будучи мэром города Фушуня и секретарем Фушуньского муниципального комитета Компартии Китая и даже вице-губернатором провинции Ляонин.

В общей сложности Лю получил взяток в форме денежных средств и собственности на сумму 10,63 млн юаней ($1,58 млн) в период с 2000 по 2017 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-губернатор провинции Аньхой в Китае получил пожизненный срок в связи с получением взятки в размере более $41 млн в период с 1994 по 2016 годы.

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