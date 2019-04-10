Южно-Сахалинск, 10 апреля, 2019, 05:57 — ИА Регнум. В сахалинском заказнике «Северный» на полуострове Шмидта были выявлены случаи массового отстрела оленей, сообщает «Сахалин инфо».

Олень

Агентство отмечает, что в редакцию поступили видеокадры, на которых запечатлены последствия охоты браконьеров на оленей. На видео показаны восемь шкур и фрагментов тел животных. Автор видеоролика утверждает, что кадры были сняты 5 апреля. После обращения редакции в местный департамент минлесхоза ведомство направило заявление в полицию Сахалинской области.

Отмечается, что сахалинский минлесхоз уже распорядился провести рейды по территории заказника «Северный». По итогам рейда будет проведено разбирательство.