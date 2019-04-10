Москва, 10 апреля, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Сумма в 66 тысяч рублей в среднем по России названа достойной зарплатой в месяц, пишет 10 апреля «Российская газета».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным опроса Финансового университета при правительстве РФ, на вопрос «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?» москвичи назвали сумму в 100 тыс. рублей, петербуржцы — 91 тыс. рублей, а в среднем по стране она составила 66 тыс. рублей.

Жителей Якутска и Барнаула назвали сумму в 55 тыс. рублей, Улан-Уде — 54 тыс. рублей, читинцы — 50 тыс. рублей.