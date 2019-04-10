На Украине хотят вернуть карателей, в РФ прорабатывают законы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Отношения России с Финляндией развиваются поступательно;
- Зеленский обратился к украинским военным;
- Глава правительства РФ поддержал продление «дачной амнистии»;
- В Госдуме доработали законопроект о рунете;
- В Госдуму внесён законопроект о запрете выдавать микрозаймы под залог жилья.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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