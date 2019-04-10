Вашингтон, 10 апреля, 2019, 05:32 — ИА Регнум. Число смертных казней в мире в 2018 году уменьшилось на 31% по сравнению с 2017 годом, говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.

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Сообщается, что за 2018 год было приведено в исполнение 690 приговоров о смертной казни, в то время как в 2017 году этот показатель составил 993. По мнению правозащитников, это свидетельствует о том, что ряд стран, в которых практикуется смертная казнь в качестве высшей меры наказания, начинает пересматривать свой подход к правосудию.

В частности, правозащитники отмечают снижение смертных приговоров в Иране вдвое, а также значительное их снижение в Ираке, Сомали и Пакистане. При этом организация отметила рост числа смертных казней в Японии, Белоруссии, США и Южной Корее. Отмечается, что отчет Amnesty International не учитывал показатели по Китаю.