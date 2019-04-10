Иерусалим, 10 апреля, 2019, 05:23 — ИА Регнум. Победу на парламентских выборах в Израиле одерживает правая партия «Ликуд» — по итогам обработки 80% голосов, сообщает израильский ЦИК.

Флаг Израиля

К настоящему моменту подсчитано 3,4 млн голосов: возглавляемая премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху «Ликуд» набрала 27% голосов, а ее соперники из «Кахоль-Лаван» во главе с Бени Ганцем — 25,9%.

Остальные партии набрали значительно меньшее число голосов: шесть процентов — ШАС, 5,4% — «Яхадут ха-Тора», 4,4% — лейбористы, 4,3% — «Наш дом Израиль», 4,2% — «Хадаш-Тааль», по 3,6% — Союз правых партий, «Мерец» и «Кулану».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нетаньяху заявил, что «правые» в Израиле будут находиться у власти ещё как минимум один срок.

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