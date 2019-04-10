Каракас, 10 апреля, 2019, 05:09 — ИА Регнум. Крупную партию золота готовятся продать за границу власти Венесуэлы, сообщает Reuters.

Szaaman Золото

Уточняется, что хранилище главного венесуэльского банка на днях покинули золотые слитки общей массой восемь тонн.

Только в 2019 году Каракас продал порядка 30 тонн этого металла, и сейчас золотой запас страны составляет около ста тонн (на сумму четыре миллиарда долларов).

Источник, на который ссылается агентство, оценивает темпы расходования золота Каракасом таким образом, что у страны до конца года может не остаться ничего. Он объясняет, что к торговле золотом страну вынуждают американские санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля венесуэльский президент Николас Мадуро обещал утроить добычу золота в I квартале 2019 г.