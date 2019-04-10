Гуанчжоу, Китай, 10 апреля, 2019, 04:48 — ИА Регнум. Город Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге Китая выпустила трехлетний план развития сферы железнодорожного транзита, в рамках которого планируется увеличить его до 12 млрд юаней ($17.8 млрд) к 2021 году, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

Zhangzhugang Железнодорожный вокзал. Гуанчжоу

В городской комиссии по развитию и реформе отметили, что сфера железнодорожного транзита стала одной из самых приоритетных в виду ее технологичности и огромного рыночного потенциала.

Согласно плану, городское правительство займется развитием мощностей по производству оборудования, займется разработкой автомобилей на базе собственных независимых прав интеллектуальной собственности, а также построит индустриальный парк, развивая при этом производственную базу.

Кроме того, в регионе Большого залива будет создана междугородняя железнодорожная транзитная сеть Гуандун-Гонконг-Макао, о чем лично сообщил президент корпорации Guangzhou Metro Group., специализирующейся на строительстве метро Дин Цзяньлун.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай намерен построить в Пекине крупнейший в стране подземный транспортный узел площадью 1,3 млн кв. метров.