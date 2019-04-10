Москва, 10 апреля, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Эффект от повышения НДС начнет ощущаться во втором полугодии, заявил российский министр финансов Антон Силуанов в ходе Апрельских чтений в Высшей школе экономики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Он отметил, что деньги, которые даст повышение НДС, «должны поступить в экономику ближе ко второй половине года». Он сказал, что хоть «мы долго запрягаем», зато «потом быстро поедем».

Напомним, налог на добавленную стоимость в России был введен в 1992 г. С 1 января 2019 г. ставка НДС составляет 20%. До этого она равнялась 18%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января в Банке России заявили о неопределенности влияния повышения НДС на потребительские цены.

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