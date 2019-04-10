Стокгольм, 10 апреля, 2019, 04:46 — ИА Регнум. Правительство Швеции заинтересовано в укреплении сотрудничества с Россией, сообщает пресс-служба шведского премьер-министра Стефана Лёвена по итогам его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках Арктического форума в Санкт-Петербурге.

Kremlin.ru Владимир Путин и Стефан Лёвен

В сообщении говорится, что правительство Швеции намерено углублять сотрудничество с РФ по интересующим страну вопросам. В частности, речь идет о взаимодействии с Россией по вопросам торговли, климата, экологии и здравоохранения. Также шведское правительство выступает за углубление связей между общественными организациями России и Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля российский президент Владимир Путин провел рабочий ужин в Санкт-Петербурге с главой Исландии Гудни Йоханненссоном, президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном и главой правительства Норвегии Эрной Сульберг. Встреча являлось продолжением официальной части форума в неформальной обстановке.