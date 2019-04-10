Токио, 10 апреля, 2019, 04:19 — ИА Регнум. Бомбардировщик F-35A разбился в Тихом океане, сообщил журналистам японский министр обороны Такэси Ивая.

U.S. Air Force Истребитель F-35

По словам Иваи, самолет разбился в 135 км от префектуры Аомори. Пилота ещё не нашли; почему самолёт разбился, предстоит выяснить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A сил самообороны Японии пропал с радаров 9 апреля. Бомбардировщик выполнял учебный полёт над Тихим океаном и в какой-то момент пропал с радаров.