Владивосток, 10 апреля, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Приговор, вынесенный Тверским судом Москвы бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкарёву, вызвал среди дальневосточников волну возмущения и негодования. Чуда не случилось: 15 лет строгого режима вместо 17 лет, запрошенных стороной обвинения, не похожи ни на милосердие, ни на справедливость, с корреспондентом ИА REGNUM поделился своим мнением профессор ВГУЭС Андрей Калачинский.

Vlc.ru Игорь Пушкарёв

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Собеседник обращает внимание, что за время судебного процесса, с момента задержания Игоря Пушкарёва, в Приморье уже сменился третий губернатор и второй мэр.

«Как быстро раскручивается колесо истории, как уплотняется время. Как утрамбовывается событиями. Я думаю, что вот за те годы, присужденные мэру Владивостока отбыть в колонии строгого режима, произойдут фантастические и непредсказуемые изменения. И чем черт не шутит, какой-нибудь новый состав Верховного суда не найдёт состава преступления в действиях братьев Пушкарёвых и Андрея Лушникова, а в отношении людей, инициировавших и фальсифицировавших дело, будет проведено расследование. Господь справедлив, просто его суд не всегда быстр», — считает Андрей Калачинский.

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Как сообщало ИА REGNUM, Тверской суд Москвы огласил приговор обвиняемым по уголовному делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Суммарно суд приговорил трёх фигурантов к 25 годам колонии строго режима, штрафам в размере 1,5 млрд рублей и взысканию в пользу МУП «Дороги Владивостока» 143 млн рублей.