Казань, 10 апреля, 2019, 04:06 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии по ходатайству конкурсного управляющего ООО «Татагропромбанк» продлил срок конкурсного производства ещё на шесть месяцев. Банку, аффилированному с другим республиканским банкротом — «Татфондбанком», дали срок на банкротные процедуры до 22 октября 2019 года. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в 14-дневный срок со дня его вынесения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

«Ходатайство удовлетворить. Продлить срок конкурсного производства в отношении общества с ограниченной ответственностью «Татарстанский аграрно-промышленный банк», г. Казань (ИНН 1 627 000 724 ОГРН1 021 600 002 500) на 6 месяцев, до 22 октября 2019 года. Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении либо продлении срока конкурсного производства в отношении должника на 15 октября 2019 года», — говорится в определении суда.

Напомним, 4 апреля прошло заседание комитета кредиторов банка, на котором участники приняли решение о продлении конкурсного производства. При этом отчёт о деятельности конкурсного управляющего с информацией о финансовом состоянии банка на начало февраля к сведению не приняли, а смету на процедуру несостоятельности на второй квартал 2019 года на сумму 12,675 млн рублей не утвердили — решение по этому пункту повестки не было принято.

ООО «Татагропромбанк» учреждено в октябре 1999 года в Казани. Его учредителями являются 11 юрлиц, в том числе ООО «Новая нефтехимия» (доля — 46,58%), аффилированное с бывшим председателем правления ТФБ Роберту Мусину, и «дочка» ТФБ — ООО «Газовик». Проблемы у банка начались следом за разорением ТФБ. В апреле 2017 года у «Татагропромбанка» отозвали лицензию, а в мае обанкротили. В деле о банкротстве банка не обошлось без уголовных эпизодов. Одно из последних дел возбуждено 12 февраля 2019 года СУ СК России по РТ в отношении неустановленных должностных лиц банка — «по факту злоупотребления ими полномочиями при заключении банком договора кредитования с юридическим лицом».

На начало марта 2019 года общая задолженность перед 135 кредиторами ООО составляет 1 778 217 000 рублей.