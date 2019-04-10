Орландо, США, 10 апреля, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Полиция американского штата Флорида арестовала 19-летнего местного жителя, который разместил в сети видео, где он избивает молодого аллигатора, а затем кладет сигарету ему в пасть, сообщает Orlando Sentinel.

Florida Fish and Wildlife Аллигатор

По данным полиции, поводом для расследования стали многочисленные обращения местных жителей о преступлениях. В ходе расследования они вышли на 19-летнего Филлипа Колб Харисса. В ходе изучения содержимого телефона Харриса они обнаружили три видео, где он издевается над аллигатором.

На видео было запечатлено, как Харрис швыряет небольшого аллигатор, целится в него из пистолета, смеется и сам заявляет, что это издевательство над животным. Он также вставил в зубы избитого аллигатора сигарету, чтобы посмеяться. Как отмечает полиция, Харрис неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи и угоны автомобилей. По данным издания, за защиту Харриса не взялся ни один адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в американском штате Северная Каролина полиция арестовала мужчину за ненадлежащий уход за аквариумной рыбкой. Ему предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными.