Токио, 10 апреля, 2019, 02:51 — ИА Регнум. Обломки японского бомбардировщика F-35A найдены, передает NHK.

U.S. Air Force Истребители F-35 в полёте

Пилота не нашли, в Тихом океане продолжаются поиски в районе северной префектуры Аомори.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля. Он поднялся в воздух с авиабазы Мисава (остров Хонсю) и во время полета над Тихим океаном пропал.

После этого японский министр обороны Такэси Ивая приказал приостановить полеты самолетов F-35A.