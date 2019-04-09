Вашингтон, 10 апреля, 2019, 02:44 — ИА Регнум. Соединенные Штаты договариваются с Международным валютным фондом (МВФ) для оказания финансовой помощи американской марионетке Хуану Гуайдо, провозгласившему себя «временным президентом» Венесуэлы, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин на слушаниях в Конгрессе США.

Alexcocopro Хуан Гуайдо

Мнучин подтвердил, что обсуждал с директором-распорядителем фонда Кристин Лагард вопрос о финансировании венесуэльской проамериканской оппозиции. Он подчеркнул, что «необходимо разблокировать ресурсы МВФ для временного правительства Венесуэлы». Также Мнучин заявил, что обсуждал вопрос финансовой помощи от МВФ на случай свержения законно избранного правительства Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля глава Национального экономического совета администрации президента США Лоуренс Кадлоу заявил, что Соединенные Штаты уже разработали план помощи Венесуэле на случай свержения законного президента страны Николаса Мадуро. По данным агентства Bloomberg, этот план включает в себя ввоз большого количества наличных долларов и раздачу их местному населению.