Анкара, 10 апреля, 2019, 02:27 — ИА Регнум. Власти Боливии в ближайшее время будут готовы назначить посла своей страны в Турции для укрепления сотрудничества между странами, заявил президент республики Эво Моралес на пресс-конференции по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Sebastian Baryli Эво Моралес

По его словам, боливийский посол в Турции будет назначен «в ближайшие дни». Также Моралес заявил о намерениях Эрдогана приехать с делегацией в Боливию до конца 2019 года. По его словам, Турция заинтересована в участии в производстве лития в республики. В свою очередь Эрдоган заявил, что страны планируют нарастить объем торговли до $500 млн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля президент Боливии Эво Моралес запланировал визиты в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Цель его поездок — укрепить двусторонние отношения между странами.