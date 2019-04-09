Каракас, 10 апреля, 2019, 02:19 — ИА Регнум. Свой человек в Организации американских государств нужен проамериканскому оппозиционеру Хуану Гуайдо для давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом Гуайдо написал в Twitter .

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо и Николас Мадуро

Комментируя признание организацией того человека, которого «назначил» в нее от Венесуэлы Гуайдо, оппозиционер объявил конец «узурпации в ОАГ», которой он смог достичь. И на этом останавливаться Гуайдо не собирается:

«Теперь мы можем активировать больше механизмов давления на диктатуру для достижения нашей свободы».

В своем твите Гуайдо сказал, что «мировое сообщество» поддерживает именно его. И именно поэтому он — лучший выбор для Венесуэлы, более «прогрессивный», чем действующая власть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля ОАГ признала Густаво Тарре Брисеньо, «назначенного» Гуайдо, в качестве представителя Венесуэлы. После этого Каракас объявил о своем выходе из организации, которая показала себя отнюдь не независимой.