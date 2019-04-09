Москва, 10 апреля, 2019, 02:21 — ИА Регнум. Отказ США и европейских стран — участниц НАТО приехать на Московскую конференцию по международной безопасности свидетельствует об иных интересах Североатлантического альянса, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Страны НАТО не прислали представителей на ежегодную конференцию Минобороны (пройдёт в Москве 23−25.04). Тем самым нам дают понять: у НАТО своя «безопасность» — и она прямо противостоит нашей безопасности. Точек сопряжения между ними практически нет. Позиция, лишающая иллюзий», — заявил сенатор.

Ранее замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что США и страны НАТО отказались посылать своих представителей на Московскую конференцию по международной безопасности. Он подчеркнул, что европейские страны Североатлантического альянса лишь поддержали Соединенные Штаты в отказе принимать участие в конференции.