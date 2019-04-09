Каракас, 10 апреля, 2019, 01:58 — ИА Регнум. Руководство Венесуэлы приняло решение покинуть Организацию американских государств (ОАГ) после решения совета организации признать американскую марионетку Хуана Гуайдо «временным президентом» Боливарианской Республики, сообщает МИД Венесуэлы.

Флаг Венесуэлы

Согласно заявлению Венесуэльского МИД, решение ОАГ о признании Гуайдо свидетельствует о беспрецедентном давлении со стороны Вашингтона на страны — участницы ОАГ. Формально Венесуэла покинет организацию 27 апреля 2019 года.

«Венесуэла не может состоять в организации, которая стоит на коленях перед имперскими интересами американской администрации», — сообщает венесуэльский МИД.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе ОАГ созывала экстренное заседание Постоянного совета по Венесуэле. Тогда организация не признала новый президентский срок законно избранного президента Николаса Мадуро.