Париж, 10 апреля, 2019, 01:30 — ИА Регнум. Избежать участия в выборах в Европейский парламент стремится Великобритания, заявила на переговорах с французским президентом Эмманюэлем Макроном британский премьер-министр Тереза Мэй, сообщил её представитель.

Gov.uk Тереза Мэй и Эмманюль Макрон

Уточняется, что Мэй на встрече с Макроном заявила: Лондон стремится избежать участия в выборах в ЕП. Единственным способом достичь этого остается — прийти к соглашению с Палатой общин по условиям Brexit до 23 мая — дня выборов в Великобритании.

Напомним, 9 апреля Палата общин одобрила перенос даты Brexit на 30 июня 2019 года. Одобрение переноса со стороны ЕП будет обсуждаться на саммите лидеров Европейского союза 10 апреля. Пока отсрочка Brexit действует до 12 апреля 2019 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Мэй встретилась с Макроном в Париже. До этого она встретилась в Берлине с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

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